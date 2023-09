Chiesa fatto fuori: via libera Juventus

Federico Chiesa non è l’unica pista per la big: spunta un altro nome per l’attacco e la Juventus tira un sospiro di sollievo

Il nome di Federico Chiesa continua ad essere un’opzione concreta per il Liverpool per sostituire Mohamed Salah.

Il top player egiziano sembrava ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita ma alla fine è rimasto al Liverpool. La sua permanenza, però, potrebbe essere solo momentanea e non è escluso che già a gennaio la Saudi Pro League possa ripresentarsi con un’offerta da capogiro. Salah potrebbe seguir i suoi ex compagni di reparto, Roberto Firmino e Sadio Mané, entrambi approdati in Arabia durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Klopp sta studiando l’eventuale sostituto di Momo Salah e Chiesa sembra essere uno dei nomi più graditi rispetto al suo stile di gioco. L’attaccante della Juventus sta giocando come seconda punta nel 3-5-2 di Allegri, al fianco di Vlahovic ma è fuori discussione che il meglio di sé lo dia partendo largo a sinistra in un tridente. L’Europeo vinto da protagonista con l’Italia ne è la prova lampante. Ecco perché nel 4-3-3 di Klopp Chiesa sarebbe perfettamente a suo agio.

Juventus, l’alternativa a Chiesa per il Liverpool è Bowen

I Reds però sono consapevoli del valore di Federico Chiesa che la Juventus valuta almeno 70 milioni di euro.

Qualora il suo rendimento dovesse crescere nel corso della stagione, la cifra potrebbe addirittura aumentare. Il Liverpool infatti sta valutando anche altri nomi e uno di questi è il classe ’96 del West Ham Jarrod Bowen. Ala destra inglese, Bowen è stato l’eroe del West Ham nell’ultima stagione grazie al gol che al 90′ ha regalato la Conference League agli inglesi contro la Fiorentina. Bowen conosce bene la Premier League dove anche quest’anno è partito molto forte. Ben 3 gol e un assist nelle prime 5 giornate di campionato per l’ex Hull City che ormai dal 2020 veste la maglia degli Hammers. Il Liverpool lo sta monitorando da vicino e, come riportato da fichajes.net, lo considera un’alternativa più che valida a Chiesa per rimpiazzare Momo Salah.