Tripletta Juventus: il nuovo Pogba parla sempre francese

La Juventus ha aperto le ricerche al nuovo Pogba da regalare ad Allegri e l’erede potrebbe arrivare dalla Francia

La caccia al nuovo centrocampista in casa Juventus è già cominciata e già a gennaio potrebbero esserci delle sorprese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è sempre più orientata verso il mercato francese e in particolare verso Habib Diarra dello Strasburgo e Manu Kuadio Koné del Borussia Moenchengladbach. Già nei mesi scorsi la società li ha monitorati da vicino e l’area scouting bianconera li ha inseriti in cima alla lista delle preferenze. Entrambi per caratteristiche potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri. Diarra, classe 2004 francese di origini senegalesi, può giocare sia tra trequartista che in mezzo al campo. Il classe 2001 Manu Koné, invece, è più un centrocampista centrale, dotato di grande struttura fisica. Come per Matuidi, Pogba e Rabiot in precedenza, continua la propensione della Juventus a puntare su centrocampisti francesi. Diarra e Koné, però, non sono gli unici nomi nella lista della Vecchia Signora.

Juventus, non solo Diarra e Koné: anche Fofana nel radar bianconero

Nel radar della Juventus, infatti, ci sarebbe anche un altro centrocampista transalpino. Si tratta di Youssouf Fofana.

Classe ’99 del Monaco e della nazionale francese ed ex Strasburgo, attuale squadra proprio di Habib Diarra. Centrocampista centrale dotato di grande fisicità, rispecchia le caratteristiche ideali per lo scacchiere di Massimiliano Allegri che dopo aver perso Pogba, cerca un profilo che abbia quel tipo di requisiti, naturalmente tecnici ma soprattutto fisici. Fofana rispecchia Pogba in alcuni tratti e potrebbe essere lui il principale indiziato a sostituirlo dopo la recente notizia della positività al doping dell’ex Manchester United. Le contro-analisi chiariranno definitivamente la situazione che, però, sembra andare decisamente a sfavore del calciatore che rischia una squalifica di addirittura 4 anni. Fofana ha un contratto in scadenza a giugno 2024 col Monaco e la Juventus spera che possa diventare un’occasione a parametro zero nella prossima estate di mercato. Il classe ’99 ha un valore di mercato di circa 25 milioni ma con il contratto in scadenza, il Monaco potrebbe essere costretto a sacrificarlo già a gennaio per non perderlo a zero a giugno 2024.