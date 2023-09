Juventus, nuovo colpo di scena: il rinvio è UFFICIALE

Juventus, a comunicarlo è stato lo stesso club bianconero in una nota ufficiale: c’è già una nuova data.

La testa è già alla partita con il Sassuolo. Senza impegni europei, Massimiliano Allegri può preparare un match a settimana: un “lusso” che l’allenatore livornese non poteva permettersi da anni, come ha spiegato in una delle ultime conferenze stampa. L’obiettivo è ovviamente tornare al più presto a giocare la Champions League, anche se non tutti i mali vengono per nuocere: quest’anno la Juventus si concentrerà solo sul campionato.

Puntando a vincere quello scudetto che manca ormai da troppo tempo. I bianconeri sono partiti come meglio non potevano. Al di là della prestazione insufficiente offerta contro il Bologna alla seconda giornata, hanno portato a casa esclusivamente vittorie (Udinese, Empoli, Lazio). La più importante è stata certamente quella di sabato scorso nel big match con i biancocelesti dell’ex Sarri, capitolata 3-1 allo Stadium. Un successo convincente che ha riportato entusiasmo in un ambiente ancora turbato da un’annata tormentatissima, con la Signora perennemente in difficoltà sia in campo che fuori.

Juventus, rinviato il Consiglio d’amministrazione

Uno degli avvenimenti che ha più scosso il mondo Juve è stato il terremoto societario che lo scorso novembre ha avuto come principale conseguenza le dimissione dell’intero Consiglio d’amministrazione.

Da gennaio 2023, infatti, alla guida del club bianconero c’è una dirigenza nuova di zecca. Che oggi avrebbe dovuto riunirsi per l’approvazione del bilancio. Ma il CdA, come comunicati pochi minuti fa attraverso una nota ufficiale, è stato spostato ad ottobre. Ecco il documento comparso sui canali bianconeri. “Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, inter alia, del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 6 ottobre 2023 e l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione, inter alia, del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, prevista per la terza decade del mese di ottobre 2023, si terrà nella terza decade del mese di novembre 2023″.