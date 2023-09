Juventus, signore anziano entra allo Stadium e si commuove: il video è virale

Sta diventando virale il video di un tifoso bianconero che è entrato allo stadio in occasione di Juventus-Lazio, non riuscendo a trattenere l’emozione

Nelle ultime ore sta circolando un video molto bello sui social che vede protagonista un uomo anziano emozionato sugli spalti dell’Allianz Stadium.

Un’immagine che rappresenta la vera essenza del calcio e che suona come uno spot perfetto per avvicinare la gente allo sport. Dopo le numerose vicissitudini della scorsa stagione, il popolo bianconero sta tornando a far sentire il suo apporto alla squadra. Il tifo organizzato è tornato a farsi sentire in occasione di Juventus-Lazio e il periodo delle penalizzazioni e dei processi sembra ormai alle spalle.

Signore anziano vede la Juventus e si commuove: la foto

Nello specifico su Tik Tok è circolato un video di un tifoso anziano e del suo impatto emotivo con l’Allianz Stadium.

Il signore è entrato allo stadio accompagnato probabilmente dal figlio e visibilmente commosso ha raggiunto il suo posto per guardare la sua squadra del cuore dal vivo. Entrati allo stadio, il signore viene aiutato da uno steward che gli indica il posto esatto dove sedersi. Un’immagine che ha emozionato gli appassionati del calcio e non solo e che riassume la vera essenza di questo sport che spesso è molto più di un semplice gioco.