Magia Giuntoli, Mister X arriva dal Napoli: Juventus fantasia

Magia di Giuntoli che vuole portare uno dei suoi pupilli in bianconero. Il sostituto di Pogba arriva dal Napoli

Il sostituto di Pogba potrebbe arrivare dal Napoli. Giuntoli vorrebbe fare una magia, strappando uno dei suoi pupilli al suo ex club: non è di certo una di quelle operazioni facili, anzi, tutt’altro. E’ una operazione davvero difficile, ma nel calciomercato mai dire mai.

Il problema Pogba – controanalisi il 5 ottobre, la Juve dopo prenderà una decisione sul futuro – potrebbe costringere la formazione tornese a cercare un centrocampista e secondo un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport il nuovo direttore dell’area tecnica dei bianconeri avrebbe in mente di prendere Zielinski dal Napoli, per quello che sarebbe un colpo clamoroso, uno di quelli da piazzare nelle magie. Sì, perché il centrocampista ha rifiutato in estate i milioni arabi per rimanere con gli azzurri che però non stanno mostrando al momento di essere la squadra schiacciasassi per che ha vinto lo scudetto. C’è la sensazione di qualche malumore, e Giuntoli ne potrebbe approfittare.