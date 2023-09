Allegri vara il turnover: la Juve cambia faccia

Allegri vara il turnover: la Juventus pronta a cambiare faccia nelle prossime settimane. Ecco le possibili scelte del tecnico

Fino al momento loro due il campo lo hanno visto poco. Si sapeva, soprattutto perché non ci sono coppe in mezzo alla settimana quindi le scelte, Allegri, sembra averle già fatte. Di Milik e Kean, secondo quanto raccontato da TuttoSport in edicola questa mattina, al momento scalpitano, vogliono giocare di più. E Max sarebbe pronto a dargli questa possibilità.

Non sabato contro il Sassuolo, lì giocheranno ancora Chiesa e Vlahovic, ma contro il Lecce nel turno infrasettimanale ci potrebbe essere appunto spazio per i due attaccanti che hanno debuttato contro l’Empoli in stagione. L’occasione per mettersi in mostra, per cercare di sovvertire quelle che sembrano le gerarchie e che al momento stanno dando le giuste soddisfazioni visto che pure contro la Lazio ad andare in gol sono stati appunto quei due elementi che il livornese ha deciso di mandare in campo sulla prima linea. Non ci saranno tutti questi impegni durante la stagione, ma senza dubbio spazio ce ne sarà comunque per tutti. Una Juve diversa quindi contro i salentini, con due punte centrali, e con Chiesa e Vlahovic che in questo caso dovrebbero rimanere a guardare.