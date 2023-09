Calciomercato Juventus, per il nuovo De Bruyne c’è anche l’Inter

Calciomercato Juventus, i nerazzurri avranno l’opportunità di vedere “da vicino” il giovane calciatore che segue anche Giuntoli.

In Europa c’è un club che ogni anno si conferma una fucina di talenti. È davvero incredibile come riesca a scovare e ad allevare potenziali campioni con una facilità disarmante.

Pensiamo, ad esempio, a Erling Haaland. L’attaccante norvegese che tra qualche settimana si contenderà il Pallone d’Oro 2023 con Lionel Messi è cresciuto proprio nel Salisburgo. O meglio, fu grazie agli austriaci che attirò l’interesse delle grandi squadre, tra cui il Borussia Dortmund. In Austria arrivò dal Molde ma gli bastò una stagione e mezza per convincere i gialloneri ad investire su di lui. Molti dei talenti che sforna il Salisburgo spesso fanno tappa obbligata a Lipsia, che è della stessa proprietà. I tedeschi quest’anno hanno acquistato lo sloveno Benjamin Sesko: in poche settimane ha conquistato tutti a suon di gol ed assist. Due stagioni fa invece toccò all’ungherese Dominik Szoboszlai, in estate ceduto al Liverpool. In tanti, insomma, si chiedono chi sarà il prossimo. Ci spera anche il Milan, che nell’ultima sessione di mercato dal Salisburgo ha prelevato l’attaccante svizzero Okafor.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Kjaergaard

Mezza Europa, intanto, ha messo gli occhi su Maurits Kjaergaard, centrocampista danese classe 2003 che è ormai un titolarissimo del club pluricampione d’Austria.

Un giocatore molto rapido e dai movimenti eleganti che si ispira a Kevin De Bruyne e che ha ancora molti margini di miglioramento. Ieri è stato uno dei migliori in campo nella prima giornata di Champions League contro il Benfica, battuto a sorpresa 2-0 dal Salisburgo a Lisbona (entrambe le squadre sono capitate nel girone dell’Inter). Secondo il portale Fichajes.net, sono proprio i nerazzurri oltre alla Juventus ad essere sulle tracce di Kjaergaard: si profila dunque un duello tra le due grandi rivali del calcio italiano.