Incubo Juventus, lo prende il City: accettano l’offerta da 17 milioni

Incubo Juventus, rinnova e se ne va in Premier League: avrebbe accettato l’offerta del City di 17milioni di euro. I bianconeri costretti a cambiare obiettivi

In Italia la Juventus lo ha cercato, come conferma anche FootballInsider che svela che il Manchester City ormai ha in mano il giocatore. Un’offerta di 17milioni di euro per chiudere l’affare, con buona pace per Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli che sognavano il colpo del futuro.

Poche possibilità di vedere l’esterno mancino del Boca Juniors, il giovanissimo Barco, 19 anni, in bianconero. Gli argentini avrebbero accettato l’offerta citata prima. E ci potrebbe anche essere la possibilità che il difensore rinnovi quel contratto in scadenza alla fine del 2024 – anno solare – per eliminare la clausola che al momento è di dieci milioni di sterline, così da far guadagnare qualcosa in più al suo attuale club. Cambierebbe poco, se non nulla, per le casse dei Citizens, che non sembrano essere intenzionati in nessun modo a mollare la presa. Anzi, vogliono il giocatore dopo il via libera di Guardiola anche perché come esterno sinistro il tecnico catalano ha un solo elemento in rosa per il momento. E per chi vuole vincere tutto non è accettabile.

Incubo Juventus, Barco al City

La Juve ci ha provato, così come ci avrebbe provato la Roma, in Italia. Palese anche l’interesse del Brighton e del Real Madrid, ma quando chiama il City soprattutto in un momento storico come questo è assai difficile riuscire a dire di no.

E allora il colpo lo fanno gli inglesi, come spesso succede in questi ultimi anni viste le enormi potenzialità economiche che ci sono da quelle parti. Una situazione che purtroppo abbiamo visto già diverse volte, e chissà quante altre volte la vedremo.