Ronaldo chiede 20 milioni di euro alla Juventus: è finita, accordo ‘archiviato’

Ronaldo chiede i 20milioni di euro alla Juventus, ma “non vedrà un euro” si legge su TuttoSport questa mattina. Ecco svelato il motivo

Ronaldo ha richiesto 20milioni di euro alla Juventus per il mancato pagamento di quelle mensilità che durante il Covid erano state congelate. Ma la società bianconera è tranquilla e secondo TuttoSport in edicola questa mattina il portoghese non dovrebbe vedere un euro. Anzi, si legge proprio così: non vedrà un euro.

E perché? Perché nel momento in cui il portoghese è andato al Manchester United negli ultimi giorni di quel calciomercato estivo, avrebbe firmato un documento nel quale afferma di non avere nessuna pendenza con la Juventus. E inoltre, viene sottolineato, quella scrittura privata che Agnelli ha firmato con diversi giocatori nel momento in cui è scoppiata la Pandemia, Ronaldo non l’avrebbe firmata, e non si sa nemmeno il motivo. Si dice che possa essere stato un consiglio dei suoi legali, ma questa notizia non è mai stata confermata spiega ancora il quotidiano.

Ronaldo, la Juventus è tranquilla

Insomma, in casa bianconera, c’è tranquillità e nessuno pensa che dovranno essere dati dei soldi a Ronaldo. Che ne prende quasi 200all’anno, di milioni di euro, ma che si è impuntato e vuole pure questi da parte del club bianconero.

Niente soldi quindi per CR7, con i 20milioni di euro, o poco meno, che resteranno nelle casse della Vecchia Signora anche nei prossimi mesi. Soldi che Giuntoli potrebbe anche investire sul mercato. Che serviranno a rinforzare una squadra, quella bianconera, che senza impegni europei in mezzo alla settimana ha la possibilità di preparare al meglio le sfide in campionato. Una cosa che non succedeva da molto tempo. E speriamo, onestamente, non succeda più.