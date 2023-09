Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic: la ‘lotta’ fino alla fine

Calciomercato Juventus, non smettono di inseguirlo e adesso potrebbero contenderselo fino alla fine. Ecco cosa potrebbe succedere.

Il calciomercato è sempre in movimento, e anche se la stagione è appena iniziata, alcune stelle del calcio continuano a essere al centro delle voci di mercato. È il caso di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che ha fatto un inizio impressionante con la maglia della Juventus.

Nonostante abbia appena iniziato la sua nuova avventura con la squadra bianconera, tra l’altro da protagonista assoluto, Vlahovic è ancora oggetto di desiderio per alcune delle squadre più prestigiose d’Europa. Secondo quanto riportato dal portale estero ’90min.com’, Arsenal, Chelsea e Real Madrid mantengono un forte interesse per il giovane talento serbo, nonostante la sua permanenza in bianconero ancora questa stagione.

Vlahovic conteso dalle big d’Europa

Dusan Vlahovic è stato un fulmine a ciel sereno nel panorama calcistico italiano. Dopo un trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus, ha subito dimostrato il suo valore segnando gol importanti e diventando una pedina chiave nel reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri. La sua combinazione di fisicità, tecnica e capacità di finalizzazione lo ha reso un attaccante ambito da molti club. Il fatto che club di alto livello come Arsenal, Chelsea e Real Madrid continuino a seguire da vicino Vlahovic è una testimonianza del suo potenziale.

Queste squadre sono sempre alla ricerca di talenti giovani e promettenti per rafforzare le proprie squadre e ottenere successi in campionato e in competizioni europee. Per ora, Dusan Vlahovic sembra concentrato sulla sua avventura con la Juventus, ma il mondo del calcio è imprevedibile e il calciomercato può riservare sorprese. I tifosi bianconeri sperano che il giovane attaccante possa continuare a brillare con la loro maglia, ma è chiaro che il suo futuro sarà oggetto di speculazioni e trattative nelle finestre di mercato future. Resta da vedere se Arsenal, Chelsea, Real Madrid o altri club riusciranno a convincerlo a fare il grande salto verso una nuova avventura in futuro.