Flop storico, Zidane ritorna in panchina: svelate tutte le cifre

Adesso è il favorito su tutti come prossimo tecnico: tutti i dettagli svelati con tanto di percentuale di probabilità.

Il Manchester United potrebbe già essere in cerca di una nuova guida tecnica dopo una stagione non esattamente entusiasmante sotto la direzione di mister Ten Hag. Secondo il portale inglese ‘Gamblin’, l’ex giocatore della Juventus e leggenda del calcio Zinedine Zidane è il favorito per succedere all’attuale allenatore olandese. Le quote di scommessa, infatti, pongono Zidane al primo posto con una probabilità del 20%, sopra tutti.

La possibile nomina di Zinedine Zidane rappresenterebbe una mossa audace da parte del Manchester United. L’ex allenatore del Real Madrid ha già dimostrato la sua capacità di guidare squadre di alto livello alla vittoria, vincendo tre UEFA Champions League consecutive con i Blancos. Questo curriculum impressionante lo rende un nome attraente per i dirigenti del club inglese.

Zidane prossimo allenatore del Manchester: la quota parla chiaro

Tuttavia, Zidane non è l’unico allenatore in lizza per il ruolo. Le quote di ‘Gamblin’ mostrano anche altri candidati di spicco, tra cui Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi, Michael Carrick, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Gareth Southgate, Brendan Rodgers e Antonio Conte. Ognuno di questi allenatori porta con sé le proprie esperienze e filosofie di gioco, il che rende la scelta del successore di mister Ten Hag ancora più intrigante.

Di seguito, tutte le percentuali riportate dal sito inglese:

Zinedine Zidane 4/1 20%

Julian Nagelsmann 11/2 15.4%

Roberto De Zerbi 15/2 11.8%

Michael Carrick 9/1 10%

Graham Potter 10/1 9.1%

Mauricio Pochettino 14/1 6.7%

Gareth Southgate 16/1 5.9%

Brendan Rodgers 16/1 5.9%

Antonio Conte 16/1 5.9%

La decisione finale spetterà alla dirigenza del Manchester United, che dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui la visione a lungo termine per il club e la capacità dell’allenatore di riportare il team alla gloria. Nel frattempo, i tifosi dei Red Devils seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa vicenda e spereranno che la prossima stagione possa portare un ritorno alla competitività e al successo per il loro amato club.