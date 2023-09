Passione pura Juventus: l’accordo scatena nuovamente l’inferno

Passione pure Juventus, l’accordo scatena nuovamente l’inferno dentro lo Stadium. Tutti uniti verso un solo obiettivo

Contro la Lazio dopo tanto tempo si è rivisto uno Stadium pieno, con il tifo organizzato a spingere la squadra in un match sicuramente non facile ma poi portato a casa senza particolari problemi.

Una cosa che non si vedeva da tanto tempo e adesso l’obiettivo del club, a quanto pare, è quello di riportare i tifosi dentro lo Stadium con continuità. Secondo il giornalista Franco Leonetti infatti, parla di dialogo tra le parti per regalare all’impianto torinese una passione mai vista prima. O per meglio dire, per riportarlo ad essere quell’aiuto che serve, eccome, ad un gruppo che vuole tornare a vincere dopo de anni passati a guardare gli altri esultare.

“La società, mutata nei dirigenti, sa bene che c’è grande bisogno del supporto dello Stadium per sostenere i ragazzi sul terreno di gioco, con la tifoseria che si è dimostrata il fatidico 12esimo uomo in campo. I discorsi ripartiti hanno lo scopo chiaro della ricerca di un accordo che rappresenti un punto d’incontro tra i due interlocutori, con la società che deve vagliare le richieste ed autorizzare i classici strumenti del tifo: striscioni, tamburi, bandieroni e megafoni. Si dialoga per amore della Juve e per cercare una congiunzione, una comunione di “idem sentire” che possa rendere soddisfatti tutti”.