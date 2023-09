Sassuolo-Juventus, domani tornano in campo i bianconeri e Allegri sta parlando in conferenza stampa, ecco le sue parole

Dopo la vittoria contro la Lazio a differenza di tutte le altri big del campionato che sono state impegnate fino a ieri in Europa, Massimiliano Allegri ha potuto preparare nel miglior modo possibile la partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo in trasferta.

Un match di solito ostico per la Juventus, che però mai prima d’ora era riuscita a fare solamente allenamenti durante una settimana intera con un solo obiettivo in testa. Un match spartiacque, visto che potrebbe mandare, in caso di successo, un altro importante segnale al campionato. Sappiamo benissimo quanto sia importante avere la possibilità di lavorare, e dopo tanto tempo Allegri ha proprio questa possibilità. Intanto il tecnico come detto sta parlando in conferenza stampa, ecco le sue parole.

Sassuolo-Juventus, le parole di Allegri

“Per fare il risultato domani dobbiamo fare una partita di grande tecnica e attenzione” ha esordito il tecnico presentando il match contro il Sassuolo. Poi le parole si Chiesa e Vlahovic: “Hanno anno avuto dei problemini ma sono a completa disposizione”. Insomma, entrambi dovrebbero partire dall’inizio come successo in questa stagione.

“Martedì penseremo alle rotazioni”, ha ancora detto il tecnico della Juve, che ha pure annunciato che Yildiz andrà in Next Gen, mentre Huijsen sarà in pianta stabile con la prima squadra visto l’infortunio di Alex Sandro.

“La strada sarà stata quella giusta se rientreremo tra le prime quattro. Ci saranno delle partite meno belle dove comunque dobbiamo fare il risultato” ha sottolineato ancora.

“Le responsabilità sono di tutti al di là di giovani o meno – ha detto – e bisogna aspettarci degli errori di inesperienza da quelli più giovani. Sì, abbiamo perso in esperienza qualcosa ma ne abbiamo guadagnato in dinamismo. Miretti, Iling, Fagioli e Cambiaso stanno tutti crescendo”.

Allegri poi mette il freno all’entusiasmo: “Non bisogna pensare che le 4 partite giocate abbiano risolto tutti i problemi. Bisogna tornare alla normalità perché la troppa euforia abbassa le energie.”