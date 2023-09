Sassuolo-Juve, i convocati di Allegri: la novità è in difesa

Sassuolo-Juve, ecco chi farà parte della “spedizione” che domani cercherà di portare via i tre punti da Reggio Emilia.

La Juventus a caccia di continuità. Dall’Emilia i bianconeri vogliono tornare con i tre punti in tasca, portando a casa il quarto successo nelle prime cinque giornate di campionato. Una missione tutt’altro che impossibile, soprattutto se gli uomini di Massimiliano Allegri riusciranno a replicare l’ottima prestazione offerta sabato scorso contro la Lazio, battuta 3-1 all’Allianz Stadium.

Danilo e compagni hanno inoltre l’occasione di prendersi momentaneamente la vetta della classifica della Serie A, sorpassando l’Inter capolista, impegnata nel lunch match domenicale dopo contro l’Empoli. Per riuscirci bisognerà fare bottino pieno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ormai da tempo la “casa” del Sassuolo. Un campo che nella passata stagione fu indigesto ai bianconeri, sconfitti di misura dalla squadra guidata da Alessio Dionisi. I neroverdi non sono partiti benissimo: dopo aver perso contro Atalanta e Napoli, hanno ottenuto il primo successo contro il Verona, ma la sconfitta subita in rimonta a Frosinone li ha riportati immediatamente sulla terra. In ogni caso la Juventus dovrà fare attenzione alla loro voglia di riscatto.

Sassuolo-Juve, c’è Huijsen al posto di Alex Sandro

Pochi minuti fa il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati: come previsto non ne fanno parte né Alex Sandro, infortunato, né Pogba, sospeso per doping.

Allegri al posto del brasiliano ha deciso di portare a Reggio Emilia il giovane olandese Dean Huijsen, messosi in mostra con la Next Gen. Un giocatore molto promettente su cui l’allenatore toscano sembra volere puntare, visto che ha ribadito che sarà in pianta stabile in prima squadra. Nessun problema per Chiesa e Vlahovic, che non erano al 100% dopo gli ultimi allenamenti. Non compare invece il nome di Kenan Yildiz, altro talentuoso elemento proveniente dalle giovanili che quest’anno potrebbe ritagliarsi spazio.