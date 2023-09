Cambia squadra ma non campionato: notte fonda Juventus

Il mercato della Juventus continua a muoversi anche in questo periodo e la dirigenza sta provando a lavorare sotto traccia per farsi trovare pronta in ottica gennaio.

In estate il mercato bianconero è stato decisamente scarno in termini di entrate. L’unico acquisto è stato quello di Timothy Weah, che si è aggiunto al riscatto di Arkadiusz Milik. Tante sono state invece le uscite: da Leonardo Bonucci a Juan Cuadrado e Denis Zakaria, ma anche Angel Di Maria e Leandro Paredes. Non sono mancate, però, le trattative per rinforzare alcuni reparti. Dopo la clamorosa ipotesi Lukaku, i bianconeri hanno provato a convincere il Sassuolo a lasciare andare Domenico Berardi. L’attaccante della nazionale ha spinto per approdare a Torino ma il club emiliano ha fatto muro. Berardi, però, non è l’unico nome caldo per la Vecchia Signora. Anche un altro attaccante italiano potrebbe tornare di moda per gennaio.

Juventus, Gnonto non tramonta ma l’Everton è in pressing

Continua a rimanere viva la pista che porta a Wilfried Gnonto, attaccante del Leeds United e della nazionale di Luciano Spalletti.

Nell’ultima stagione non è riuscito a salvare il club inglese che è retrocesso in Championship. Con la retrocessione si pensava che il classe 2003 avrebbe lasciato il Leeds ma al momento ha scelto di rispettare il suo contratto, in scadenza a giugno 2027. Il suo addio, però, potrebbe essere solo rimandato. La concorrenza per Gnonto, però, non manca. L’anno scorso ha avuto modo di mettersi in mostra in Premier League e diverse squadre lo hanno notato. Una di queste è l’Everton che, come riportato da Football Insider, ha provato a ingaggiarlo anche nella finestra estiva, senza successo. La stessa fonte inglese, però, ha rivelato che il Leeds starebbe pianificando un colloquio con il giocatore per ridefinire il contratto, nonostante gli ulteriori 5 anni di contratto. Le Toffies si sono comunque dati da fare, acquistando Beto Betuncal dall’Udinese. Un colpo importante che, però, non esclude un nuovo assalto a Gnonto in futuro, magari già a gennaio. Una concorrenza che potrebbe creare non poche complicazioni alla Juventus