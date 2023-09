Intreccio Juventus-Simeone: Giuntoli getta la spugna, affare saltato

Adesso l’Atletico sembra non avere rivali per quanto concerne il profilo offensivo. Si tratta di un operazione molto costosa.

L’Atletico Madrid, sotto la guida del carismatico allenatore Diego Simeone, sta cercando di consolidare la sua formazione con nuovi capisaldi per continuare a competere ai massimi livelli. In questa ottica, il club non ha smesso di esplorare opportunità di mercato, come scrivono dal portale spagnolo ‘okfichajes’, per trovare i giocatori che possano soddisfare le sue esigenze.

Un nome che recentemente è entrato nella lista dei desideri dei Colchoneros è Yéremy Pino, un talentuoso calciatore che ha catturato l’attenzione anche della Juventus come possibile sostituto per Federico Chiesa, nel caso in cui l’esterno italiano dovesse lasciare il club.

Yéremy Pino in pole per l’Altletico Mardrid: operazione da 50 milioni

L’allenatore Diego Simeone ha espresso il suo forte interesse per Yéremy Pino e vorrebbe aggiungerlo alla sua squadra il prima possibile. Il giovane talento spagnolo è attualmente sotto contratto con il Villarreal fino al 2027, ma il suo valore di mercato è sancito da una clausola di rescissione di 80 milioni di euro. Nonostante il costo elevato, l’Atlético Madrid è determinato a perseguire l’acquisto del giocatore, anche se ci sono indicazioni che suggeriscono che potrebbe essere possibile raggiungere un accordo a un prezzo inferiore.

Nonostante la clausola di rescissione elevata, l’Atlético Madrid è ottimista sulla possibilità di convincere il Villarreal a cedere Yéremy Pino per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Questo rappresenterebbe comunque un investimento significativo per il club, ma sembra che Simeone e la dirigenza dei Colchoneros credano fortemente nel potenziale di Pino e siano disposti a investire per portarlo a Madrid. Yéremy Pino è diventato un obiettivo di mercato chiave per l’Atlético Madrid, con Simeone che punta a rinforzare la sua formazione con questo giovane talento spagnolo. Nonostante il prezzo elevato, il club sembra essere in trattative con il Villarreal per cercare di raggiungere un accordo che possa portare Pino a indossare la maglia dei Colchoneros nelle stagioni a venire.