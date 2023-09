La clamorosa soffiata dopo Sassuolo-Juventus: “Addio Chiesa”

La clamorosa soffiata dopo Sassuolo-Juventus, le prestazioni dell’attaccante non sono passate inosservate.

In estate un sondaggio, timido, c’è stato. È innegabile che al club in questione piaccia uno dei gioielli della Juventus, ma l’affare si sarebbe concluso solamente se i sauditi, protagonisti assoluti dell’ultima sessione di calciomercato, fossero riusciti a mettere le mani su Mohammed Salah, ennesimo fenomeno attenzionato dalla Saudi Pro League.

Stiamo parlando del Liverpool, che prima della deadline dello scorso 1 settembre (qualche giorno più tardi per quello arabo) ha rischiato seriamente di dover dire addio al suo giocatore-simbolo. Salah avrebbe accettato di buon grado la destinazione, almeno è questo quello che dicono i rumors. E sicuramente c’entra la sua fede musulmana. Ma alla fine i Reds, su indicazione del loro allenatore Jurgen Klopp, sono riusciti a resistere alle tentazioni. Dall’Arabia Saudita, infatti, erano pervenute offerte faraoniche – si parla di oltre 150 milioni – per un calciatore che, in ogni caso, ha superato la soglia dei 30 anni.

La clamorosa soffiata dopo Sassuolo-Juventus, il Liverpool non mollano Chiesa

Non è detto, però, che i sauditi non possano riprovarci l’anno prossimo, quando mancherà soltanto un anno alla scadenza del contratto (2025) dell’attaccante egiziano.

In quel caso il Liverpool non potrà farsi trovare impreparato. Se Salah dovesse decidere di fare le valigie, i Reds devono trovare un sostituto all’altezza per colmare quel “vuoto” che inevitabilmente si verrà a creare. Ed in cima alla lista delle preferenze ci sarebbe quel Federico Chiesa che in questo primo scorcio di stagione si è ripreso la Juventus a suon di gol e di assist, tornando ai livelli pre-infortunio. Lo conferma anche il portale spagnolo Fichajes.net: Klopp è convinto che le qualità dell’ex viola possano fare al caso della sua squadra. Non è da escludere, dunque, che l’estate prossima si scateni un devastante “effetto domino”. La Signora sarà in grado di resistere?