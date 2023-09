All we need is you: firma con la Juventus fino al 2027

Siamo vicini ad un nuovo appuntamento sul campo per la Juventus, ma si continua a parlare di mercato per i giocatori bianconeri.

All’orizzonte c’è ormai la partita contro il Sassuolo, che mette in palio altri tre punti preziosi per la formazione di Massimiliano Allegri. Che in questa stagione è partita decisamente bene e ha tutta l’intenzione di lottare fino alla fine per la conquista dello scudetto.

Un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere. Senza le coppe europee l’allenatore dovrà essere molto bravo a gestire il suo organico. Ha più soluzioni in rosa e c’è attenzione massima anche per quanto riguarda la crescita dei giovani. Puntare sulla linea verde è doveroso per motivi di bilancio. Anche se non è da escludere che nel corso della prossima sessione di mercato, a gennaio, il ds Giuntoli possa riuscire a fiutare qualche occasione per rinforzare la rosa.

Juventus, pronta l’offerta per il rinnovo di Iling Jr

Il lavoro di Giuntoli nel corso delle prossime settimane non sarà però solo quello legato all’arrivo di nuovi giocatori, ma anche alla conferma di quegli elementi sui quali la Juventus vuole costruire il suo futuro. Uno di questi è Iling Jr, che è ormai da considerarsi un elemento della prima squadra, visto che Allegri lo tiene sempre più in considerazione.

Come ha infatti sottolineato Nicolò Schira su Twitter non ci sono dubbi sulla volontà della Juventus di tenersi stretta il calciatore inglese. E’ intenzionata a farne uno degli elementi cardine della squadra del futuro ed è per questo motivo che il club è pronta a offrire lui un rinnovo contrattuale fino al 2027. Un modo per tenere lontane anche le sirene di mercato, visto che Iling Jr nei mesi scorsi è stato seguito con attenzione da alcune squadre di Premier League. Pronte eventualmente a portarlo nel campionato inglese.