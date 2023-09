Juventus, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista della 5ª giornata di campionato tra Sassuolo e Juventus

La 5a giornata di Serie A si è aperta con le due gare del venerdì, quella tra Salernitana e Frosinone e Lecce-Genoa.

Sabato sarà il turno della Juventus che scenderà in campo alle 18:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una sfida che sarà un bel banco di prova per la squadra di Massimiliano Allegri dopo il successo di domenica scorsa contro la Lazio. Il Sassuolo di Alessio Dionisi, invece, vuole riscattare la brutta sconfitta della scorsa giornata contro il Frosinone, arrivata dopo essere passati in vantaggio di due gol. Una partita che ha completamente cambiato scenario nella ripresa e che ha visto trionfare la squadra di Eusebio Di Francesco. Sarà anche la sfida nella sfida tra la Juventus e Domenico Berardi, il nome più chiacchierato dell’estate di calciomercato bianconero, l’oggetto del desiderio che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Juve.

Juventus, da Gatti a McKennie: le probabili scelte di Allegri in vista del Sassuolo

La Juventus vuole continuare a dare segnali importanti alle rivali, dopo gli indizi incoraggianti arrivati nelle prime giornate di campionato.

Naturalmente Allegri si affiderà alla coppia Vlahovic-Chiesa che ha ha già trovato una sintonia importante. Il serbo ha già trovato 4 gol in campionato, 3 invece per Chiesa. Entrambi sono andati a segno nell’ultima uscita contro la Lazio di Maurizio Sarri e vogliono confermarsi anche sabato a Sassuolo. Allegri dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Szczesny tra i pali e la linea a tre composta da Danilo, Bremer e Gatti. Quest’ultimo prenderà il posto di Alex Sandro che si è fermato per un infortunio. Locatelli sta trovando un buon ritmo e sarà confermato come perno davanti alla difesa. Partita particolare per il centrocampista della nazionale che tornerà a Sassuolo dopo le stagioni in neroverde. Al suo fianco ovviamente Adrien Rabiot e uno tra Fagioli e Miretti. Sulla fascia sinistra Filip Kostic è favorito su Andrea Cambiaso. A destra Weston McKennie parte avanti su Timothy Weah. Chiesa, Vlahovic pronti a trascinare.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, McKennie; Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.