Scambio choc con Maignan: sogno Juventus già svanito

Il calciomercato per la Juventus è di fatto sempre aperto, i rumors riguardo le mosse dei bianconeri non vanno mai in vacanza.

Siamo entrati nel weekend e dunque c’è tanta voglia di concentrarsi sulla prossima partita che la formazione allenata da Allegri dovrà disputare contro il Sassuolo. Sfida insidiosa, non si possono lasciare dei punti per strada se si punta allo scudetto. Perché le rivali sono sempre più agguerrite e hanno delle rose importanti.

La Juventus non è stata tra le protagoniste dell’ultimo calciomercato in entrata, con il direttore sportivo Giuntoli che si è dovuto occupare prima di tutto delle cessioni. Che sono state necessarie per far sì che entrassero nelle casse del club delle risorse importanti. Di mercato se ne riparlerà nei prossimi mesi, con Giuntoli che avrà già individuato i rinforzi adatti alle esigenze della Juventus.

Juventus, Donnarumma torna al Milan? Ecco l’ipotesi dello scambio

Si è parlato tante volte di come la Juventus debba iniziare a prendere in considerazione dei nomi come possibili eredi di Szczesny, e quello più caldo è stato senza dubbio quello di Gigi Donnarumma, ex Milan e oggi estremo difensore del Psg, oltre che perno della nazionale azzurra.

Un nome che potrebbe sfumare definitivamente. “CaughtOffside” spiega infatti quello che potrebbe essere un affare del prossimo calciomercato. Il Psg infatti potrebbe decidere di sostituire Donnarumma, viste le sue difficoltà a giocare con i piedi come richiesto da Luis Enrique. L’italiano ha un valore ancora di almeno 50 milioni di euro, una somma decisamente importante. I francesi però potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un estremo difensore che piace tanto, vale a dire Maignan del Milan. Se davvero l’affare decollasse per il portiere italiano potrebbe profilarsi dunque un ritorno a San Siro. E a quel punto vedere Donnarumma alla Juventus sarebbe impossibile.