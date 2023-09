Dalla Juventus all’Inter: il bomber vola da Inzaghi a gennaio

Inter, per l’attacco un nome incredibile. Il primo posto in classifica, a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato, non ferma Marotta.

Lo hanno rimpianto amaramente per anni dalle parti della Continassa. L’arrivo di Cristiano Giuntoli sembra aver finalmente chiuso una voragine apertasi nel 2018, quando Beppe Marotta ha abbandonato, più o meno volontariamente, la dirigenza bianconera.

L’ex amministratore delegato della Juventus ricopre ormai da cinque anni la medesima carica all’Inter. La rivale più acerrima. La formazione nerazzurra è stata la protagonista, insieme al Milan, del mercato estivo e la partenza a razzo in campionato è la testimonianza dell’ottima qualità delle scelte fatte. Non sono poi mancati i tiri mancini del dirigente nerazzurro alla sua ex società.

L’acquisto di Davide Frattesi, strappato ad una folta concorrenza, Juve inclusa e, soprattutto, l’ingaggio di Juan Cuadrado al quale la Juventus non ha rinnovato il contratto, sembrano dei veri guanti di sfida lanciati alla società bianconera. L’Inter è la grande favorita per la vittoria dello scudetto ma sembra che ancora non abbia terminato di operare sul mercato.

Il mancato acquisto, a titolo definitivo, di Romelu Lukaku, è il gigantesco rimpianto della dirigenza nerazzurra. Proprio il fronte offensivo è particolarmente attenzionato da Marotta ed Ausilio e in vista del mercato di gennaio spunta per l’Inter un nome pazzesco.

Inter, per l’attacco un nome incredibile

Immaginiamo che osservare le partire della Roma di quest’anno provocherà un’indicibile sofferenza a Beppe Marotta. La coppia di attaccanti che potrebbe fare ben presto le fortune della formazione di José Mourinho, Lukaku – Dybala, l’amministratore delegato dell’Inter l’avrebbe voluta vestire tutta di nerazzurro.

Ma non c’è più tempo per i rimpianti, ma magari per piazzare un altro colpo gobbo ai danni della Juventus si. Sarà anche per questo che Beppe Marotta sta seriamente pensando di acquistare dall’Atletico di Madrid Alvaro Morata, nella prossima finestra di mercato di gennaio. Un colpo mirato ad ulteriormente rafforzare il reparto offensivo in vista di una stagione che vedrà i nerazzurri in prima linea tra campionato e Champions League.

Alvaro Morata non avrebbe certo problemi di ambientamento al calcio italiano dal momento che ha già giocato in Italia con la maglia della Juventus in due differenti momenti. La trattativa dell’Inter con l’Atletico Madrid di Simeone potrebbe chiudersi positivamente con un’offerta attorno ai 20 milioni di euro. Tanto richiede il club spagnolo per il suo centravanti.

Dopo Juan Cuadrado, arrivato a zero in estate, ecco anche il possibile colpo Alvaro Morata. Per Beppe Marotta la vendetta è un piatto da servire freddo. Alla Juventus.