Flop Gatti, contatti avviati per il sostituto: alla Juve per 25 milioni

Guardare avanti è indispensabile per la Juventus, che deve assorbire nel migliore dei modi la sconfitta patita sul campo del Sassuolo.

Uno scivolone inatteso quello che hanno subito Chiesa e compagni. Serviva grande concentrazione per riuscire a portare la vittoria in questa contesa e invece i bianconeri hanno giocato con leggerezza, come sottolineato anche dall’allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Nonostante tutto la Juventus era riuscita a raddrizzare per due volte la contesa, prima di crollare nel finale. Fine dunque della striscia positiva e ora bisognerà rialzare subito la testa per non perdere terreno dalle altre rivali per lo scudetto. Presto si tornerà a parlare anche di calciomercato, perché il mese di gennaio è già vicino e tutte le squadre si daranno da fare per rinforzarsi.

Juventus, Pavlovic dal Salisburgo per rinforzare la difesa

Ieri è stata una giornata nera per il portiere Szczesny ma anche e soprattutto per il difensore Federico Gatti. Che ha realizzato un autogol davvero clamoroso, già diventato un meme sui social. Un errore in un retropassaggio molto banale, commesso probabilmente per poca concentrazione.

🇷🇸 Contatti nei giorni scorsi tra la #Juventus ed l'entourage di Strahinja #Pavlovic, difensore serbo classe 2001 del #Salisburgo. I bianconeri sono al lavoro per trovare un difensore mancino. Possibile tentativo a Gennaio per anticipare la concorrenza. 💰 Valutazione sui 25mln pic.twitter.com/0071zJM3Or — AJG News (@AJGNewsOfficial) September 24, 2023

L’errore ha fatto scattare il campanello d’allarme in difesa e non è affatto scontato che la Juventus acceleri per la ricerca di un nuovo difensore centrale. Necessario anche in virtù della partenza di Bonucci. Radiomercato dà i bianconeri molto interessati alle prestazioni di Pavlovic, giocatore del Salisburgo. Il prezzo è di 25 milioni di euro e l’intenzione sarebbe quella di chiudere l’affare a gennaio per anticipare la concorrenza.