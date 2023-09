Juventus, la mazzata è storica: hanno ‘esonerato’ Allegri

Svolta in casa Juventus: decisione drastica su Massimiliano Allegri. Arriva la svolta definitiva, ecco tutti i dettagli riguardo il futuro del tecnico.

La pesante sconfitta della Juventus contro il Sassuolo ha aperto un dibattito all’interno dell’ambiente bianconero. Ancora una volta, sul banco degli imputati è finito Max Allegri. La squadra è apparsa a tratti spaesata e fuori dalla gara. Un atteggiamento che non ha convinto la tifoseria bianconera che s’è scagliata contro l’allenatore che non ha saputo preparare al meglio questo match di campionato.

Prima sconfitta stagionale per la Juventus che interrompe la sua striscia di imbattibilità: un super Sassuolo esce dal Mapei con i tre punti in tasca ed una prestazione più che convincente che mette nei guai la squadra bianconera. Tifosi scatenati, al termine della partita, sui social è tornato di modo l’#AllegriOut. Il tecnico della Juventus è, ancora una volta, uno dei più contestati. In molti hanno chiesto alla società l’esonero immediato dell’allenatore.

Esonero Allegri Juventus, le ultime notizie

Cosa è successo alla Juventus contro il Sassuolo? E’ ciò che si domandano i tifosi sui social. Come può una squadra, che ha un solo impegno a settimana, a preparare in questo modo la partita? Ad Allegri, principale imputato, viene contestato l’atteggiamento della squadra che è apparsa demotivata e scarica. Una condotta che non ha convinto la tifoseria che, attraverso i social, hanno chiesto alla società di intervenire a partire proprio dalla guida tecnica. Ecco perché molti di loro sperano ancora nell’esonero dell’allenatore della Juventus Allegri. Sui social sono migliaia i messaggi contro l’allenatore toscano: ancora una volta l’hashtag contro di lui è di moda, tra i più usati. C’è un forte malumore da parte della tifoseria che è rimasta sorpresa e delusa dalla prestazione della squadra che, nonostante l’assenza dalle coppe europee, non ha saputo preparare al meglio la partita di campionato contro il Sassuolo. Una sconfitta che brucia e non poco che potrà avere delle importanti ripercussioni anche sul futuro.

Opzione assai remota e quasi improbabile quella dell’esonero dalla Juventus di Allegri. Il tecnico è letteralmente blindato grazie ad un super contratto fino al 2025 ed anche perché, nonostante questo passo falso contro il Sassuolo, la squadra in queste prime cinque partite di campionato ha ottenuto 10 punti ed è in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione, ovvero ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante i malumori nell’ambiente, con una parte dei tifosi che non amano Allegri, alla fine Allegri resterà alla guida della Juventus rispettando il contratto in scadenza nel 2025.