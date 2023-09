Juventus punita dal VAR: la moviola fa gridare allo scandalo

Grande amarezza in casa Juventus per la sconfitta netta che è maturata ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo di Dionisi.

Per i bianconeri è arrivato un brusco stop in campionato dopo che finora l’undici di Allegri non aveva mai conosciuto il sapore della sconfitta. Capace due volte di rimontare, la Juve si è sfilacciata nel finale di gara e il Sassuolo ne ha approfittato per portare a casa i tre punti.

Una sconfitta che ad ogni modo non deve certo ridimensionare le ambizioni di Vlahovic e compagni. E’ vero che non si possono commettere passi falsi in un torneo così equilibrato. Ma siamo solo all’inizio e c’è tempo per recuperare terreno da chi sta davanti. Sfruttando anche il “vantaggio” di non dover disputare alcuna coppa europea. Quello che è senz’altro un handicap anche dal punto di vista economico dovrà essere sfruttato a dovere per portare a casa lo scudetto.

Juventus, la moviola: il fallo di Berardi era da rosso

Non sono mancate e ne mancheranno le polemiche però riguardo la partita di ieri, dove sono state contestate alcune decisioni arbitrali. Su tutte la mancata espulsione di Domenico Berardi per un brutto fallo di gioco commesso nei confronti del difensore della Juventus Bremer.

Questa mattina leggendo la moviola dei vari quotidiani sportivi sembrano essere praticamente tutti d’accordo sul fatto che il calciatore del Sassuolo meritasse l’espulsione per questo fallo. Che ha messo a serio rischio l’incolumità del brasiliano di Allegri, visto che si tratta di un intervento molto pericoloso. Assolutamente da rivedere dunque l’arbitraggio del signor Colombo, che non è stato nemmeno aiutato dalla sala Var. Chi ha rivisto l’azione davanti agli schermi non ha segnalato la durezza dell’intervento. Un episodio del quale senz’altro si continuerà a parlare nel corso delle prossime ore.