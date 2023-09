È già tempo di guardare avanti per la Juventus e di mettere in archivio la brutta sconfitta subita sul campo del Sassuolo.

La trasferta contro i neroverdi di Dionisi era del resto insidioso e lo si era ripetuto più volte nei giorni antecedenti a questa partita. Qualche disattenzione di troppo è costato un ko che mette fine alla striscia di imbattibilità dei bianconeri nel corso di questo campionato di serie A.

C’è un po’ di preoccupazione nei tifosi, che sono consapevoli del fatto che la Juventus non si può permettere passi falsi se vuole riuscire a realizzare il sogno di conquistare lo scudetto. Non bisogna però d’altro canto iniziare a fare drammi, perché siamo soltanto all’inizio del torneo ci sarà modo per recuperare il terreno perso. Una mano magari potrebbe darla anche il calciomercato di gennaio, con Giuntoli che potrebbe approfittare di qualche occasione per rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Juventus, niente Chiesa: il Liverpool su Rodrygo

Attenzione però perché ci sono anche dei giocatori della Juve che fanno parecchio gola a top club europei. Non solo Vlahovic, ma anche un Federico Chiesa che sta diventando sempre più un leader della squadra. Ad oggi è impensabile vedere una squadra senza la sua presenza in attacco.

Per fortuna una pretendente per Chiesa potrebbe davvero meno, almeno leggendo “ElNacional.cat”. Che spiega come il Liverpool abbia deciso di rinforzare il suo attacco in considerazione del fatto che lascerà partire Salah, attratto dagli ingaggi milionari dell’Arabia Saudita. Ma l’obiettivo di Klopp non sarebbe Federico Chiesa, ma una stella del Real Madrid, vale a dire Rodrygo Goes. L’asso brasiliano pare destinato ad un futuro dunque in Premier League e questa non può che essere una buona notizia per i tifosi bianconeri, che vedono in Chiesa uno degli elementi perno della Juventus del presente e del futuro.