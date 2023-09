Zidane ritorna in panchina: allenerà Rabiot

Non è andata certo come sperava la Juventus la sfida di ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo, terminata con il successo dei neroverdi.

Alla vigilia si era parlato di come questa gara contro Berardi e compagni fosse molto insidiosa. Il Sassuolo è squadra con giocatori di qualità e con un collettivo unito. I bianconeri di Allegri non sono riusciti ad esprimersi sui propri livelli e alla fine è arrivata una sconfitta che dovrà essere ben analizzata.

Un ko che brucia molto perché interrompe la striscia positiva della Juventus. Niente di compromesso in classifica, sia ben inteso, ma è chiaro che non giocando le coppe europee i tifosi si aspettano molto da Chiesa e compagni. L’ambizione di vincere lo scudetto è più che dovuta, ma non si possono commettere dei passi falsi se si vuole raggiungere questo traguardo. Magari un aiuto poi può arrivare anche dal prossimo calciomercato che si riaprirà a gennaio.

Juventus, per Zidane il sogno è allenare la Francia

La sconfitta contro il Sassuolo ha inevitabilmente riaperto le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri e basta farsi un giro sui social per leggere tanti commenti negativi verso l’allenatore (ma non solo). Ad ogni modo è banale dire che la sua panchina non è assolutamente a rischio.

Anche se qualcuno vorrebbe al più presto un cambiamento e magari rivedere Zinedine Zidane alla Juventus. Sicuramente una ipotesi romantica quella del ritorno del francese a Torino. Come si legge su “Le10Sport” l’ex centrocampista è ancora in attesa di una chiamata da parte di un club, è fermato dal maggio del 2021 ovvero dopo la sua esperienza al Real. Il suo sogno è quello di allenare la Francia di Rabiot, oggi nelle mani dell’amico ed ex compagno Deschamps. Quest’ultimo è legato alla federazione fino al 2026. Per cui è logico, salvo ribaltoni, che nel frattempo Zidane dovrà rimettersi in gioco in un club.