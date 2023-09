Clamoroso Jorginho, gli hanno detto no: colpo gobbo Juventus

La big mette alla porta il centrocampista e apre la strada al ritorno in Serie A: la Juventus ci pensa per gennaio

La Juventus continua a lavorare sotto traccia in chiave mercato e punta nuovi obiettivi in vista del calciomercato invernale.

Le lacune dei bianconeri ci sono e sono venute fuori in maniera evidente nella gara di ieri contro il Sassuolo. Un misto di ingredienti mancanti che costringono la squadra di Allegri a inseguire dopo appena 5 giornate. La presenza di pochi giocatori dalla leadership spiccata non permettono alla squadra di gestire i momenti di difficoltà. Le lacune si sono viste principalmente in difesa ma anche il centrocampo non sembra essere completo. Proprio per questo motivo la società sta valutando diversi profili per gennaio. Alcuni nomi selezionati sono giovani ma già piuttosto affermati come Habib Diarra, Abdoulaye Kamara, ma anche profili più esperti e navigati come Thomas Partey.

Juventus, l’Arsenal scarta Jorginho: il ritorno in Serie A è possibile

Thomas Partey non è l’unico centrocampista in uscita dall’Arsenal in vista di gennaio. Anche Jorginho potrebbe lasciare Londra tra qualche mese.

Il suo impatto con i Gunners non è stato particolarmente entusiasmate e non sembra rientrare pienamente nei piani di Mikel Arteta che in questo inizio di stagione ha impiegato quasi sempre il neo acquisto Declan Rice insieme a Odegard e Fabio Vieira. A volte con la variante Kai Havertz nel ruolo di mezz’ala. Jorginho ha disputato 3 partite in questo inizio di campionato ma mai dal primo minuto. Anche contro il Tottenham nell’ultimo turno è entrato in campo e un suo errore è costato il gol di Son. Ad oggi il suo ruolo all’interno del club londinese non è quello che ci aspettava. Come riportato dal sito spagnolo fichajes.net, i Gunners sono intenzionati a sacrificare l’ex Napoli e Chelsea già a gennaio e avrebbero già individuato il sostituto ideale. Si tratta di Kelvin Philipps, attualmente al Manchester City. Si tratterebbe di un altro centrocampista inglese dopo la maxi-cifra sborsata in estate per Rice. Della cessione di Jorginho potrebbe approfittarne la Juventus che da diverse stagioni sonda il terreno per l’italo-brasiliano.