Calciomercato Juventus, un danese per il post Pogba: colpaccio in Premier

Calciomercato Juventus, si allunga la lista dei potenziali sostituti del francese: il rinforzo potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Domani sera la Juventus tornerà già in campo per sfidare, all’Allianz Stadium, la rivelazione di queste prime cinque giornate di campionato: il Lecce di Roberto D’Aversa. I salentini in classifica hanno addirittura un punto in più dei bianconeri di Massimiliano Allegri, sconfitti a sorpresa sabato scorso al Mapei Stadium 4-2 dal Sassuolo.

Per i giallorossi invece è stato un fine settimana all’insegna della massima tranquillità. Si sono imposti 1-0 sul Genoa, una diretta concorrente per la salvezza, nell’anticipo del venerdì grazie ad una rete del francese Oudin. Il Lecce sta ottenendo risultati importanti esprimendo anche un buon calcio. Si è già reso indigesto ad una big come la Lazio, ribaltata e battuta nel finale della prima giornata. Non è passata inosservata neppure la rimonta di Firenze, dopo che la squadra di D’Aversa aveva chiuso il primo tempo sotto di ben due gol. Insomma, la Juve non può permettersi di prendere sotto gamba un avversario che finora ha fatto il pieno di entusiasmo conquistando già un quarto dei punti che servono per essere sicuri di giocare in massima serie anche l’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano Hojbjerg del Tottenham

Allegri dovrebbe fare qualche cambio rispetto alla gara di Reggio Emilia con il Sassuolo: le novità potrebbe riguardare principalmente il centrocampo.

Dove la coperta, dopo la sospensione di Paul Pogba per doping, è diventata più corta. E se il francese dovesse andare incontro ad una lunga squalifica, la Juventus dovrà per forza intervenire, trovando un suo sostituto già nella sessione di mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino il danese Pierre-Emile Hojbjerg, che attualmente veste la maglia del Tottenham. Da quando sulla panchina degli Spurs siede Ange Postecoglou, l’ex Southampton ha giocato solo 79′ in sei partite.