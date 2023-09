Juventus-Lecce, Allegri svela le carte: attaco rivoluzione e l’incognita Chiesa

Alla vigilia del match di domani sera contro il Lecce (in casa), mister Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Mister Massimiliano Allegri ha così parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani contro il Lecce in casa.

“Domani dobbiamo giocare una partita per ritrovare la vittoria e cancellare la brutta sconfitta subita contro il Sassuolo. Il supporto del tifosi sarà essenziale, sabato è stata una serata con davvero troppi errori, che possono succedere, ma eravamo partiti bene giocando anche un buon calcio”.

“Adesso il nostro unico pensiero va al Lecce, che è l’unica imbattuta del campionato insieme alla capolista. Gatti deve ritrovare fiducia, stare sereno, gli errori capitano, Szczesny è il portiere titolare e giocherà domani. Abbiamo un problemino con Kean per il riacutizzarsi di un problema alla tibia”

“Rispetto allo scorso anno abbiamo perso in esperienza ma abbiamo acquistato in velocità ed entusiasmo. I leader ci sono, dobbiamo solo essere coscienti del fatto che serate come sabato possono capitare. Il nostro obiettivo è far diventare i limiti i nostri punti di forza”.

“Siamo la Juventus e abbiamo l’obiettivo di ottenere sempre il massimo. Il campionato? Adesso, Inter, Napoli e Milan sono sopra a tutti, in questo momento l’Inter merita la posizione che ricopre. Come già detto, noi lottiamo per i primi 4 posti”.



“Rugani e Milik? Entrambi sono in forma ma devo valutare Chiesa e Vlahovic, uno dei due potrebbe partire dalla panchina”

“Chiesa è fondamentale nelle partite, sono contento e può ancora migliorare. Ma sabato ha dato molto, devo valutare se farlo giocare, domani i cambi saranno essenziali”

“Dobbiamo essenza consapevoli dei nostri limiti, ci sono squadre favorite ma dobbiamo poi fare i conti alla fine”

“Bisogna cercare di non perdere il controllo durante le partite, rimanere focalizzati, non c’è bisogno di innervosirsi, e Vlahovic deve crescere su questo punto, ma lo farà, è giovane”.



“Abbiamo affrontato in una riunione le tematiche della partita contro il Sassuolo, soprattutto dal punto di vista mentale. Adesso vogliamo vincere un po’ di partite consecutive, ma intanto pensiamo alla partita di domani. Rabbia e determinazione dovranno essere il nostro mantra”.