Il Real Madrid lo saluta: fa festa solo la Juventus, affare sbloccato

Il Real Madrid non contempla il rinnovo di uno dei veterani: la Juventus può prenderlo a parametro zero

La Juventus deve già lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Sassuolo e proiettarsi al turno infrasettimanale contro il Lecce, in programma martedì 26 settembre.

Tanti errori tecnici, alcuni rocamboleschi come quello di Szczesny sul tiro di Laurienté e il clamoroso autogol di Federico Gatti. La Juventus, però deve già voltare pagina e concentrarsi sul Lecce che al momento occupa il terzo posto in classifica con 11 punti. Una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato che ha trovato un nuovo bomber, il montenegrino Krstovic. I bianconeri hanno mostrato diverse lacune in alcune zone di campo; lacune che Giuntoli intende colmare già nel mercato di gennaio. Sono diversi i nomi che il ds ex Napoli sta sondando in vista del mercato invernale di riparazione. Alcune occasioni potrebbero sbloccarsi già tra qualche mese, altri invece non prima di giugno.

Juventus, occasione a zero dal Real Madrid: Lucas Vazquez non rinnova

Uno dei nomi che continua a rimanere nella lista della Juventus è quello di Lucas Vazquez e anche lui fa parte di quella cerchia di giocatori che potrebbero lasciare il Real Madrid a fine stagione.

In casa Real sono tanti i calciatori che andranno in scadenza e che quindi, non rinnovando, saranno free agent e liberi di trovare una nuova sistemazione. I blancos non stanno prendendo in considerazione il rinnovo di Lucas Vazquez che quindi potrebbe diventare un obiettivo finalmente concreto per la Juventus. Come riportato da okfichajes.com, il Real avrebbe autorizzato l’agente del giocatore a iniziare ad ascoltare nuove offerte in vista della prossima stagione. Florentino Perez sa già che dovrà intervenire sulla fascia destra, vista anche la carta d’identità di Carvajal. Se pur nel derby di domenica contro l’Atletico Madrid, Carlo Ancelotti abbia schierato Lucas Vazquez titolare, il suo futuro sembra ormai segnato. In Spagna il Siviglia è la squadra più interessata al 32enne spagnolo. In Italia invece, oltre alla Juventus, anche Roma e Napoli hanno valutato l’idea. I bianconeri hanno rinforzato la fascia destra con Timothy Weah ma in compenso hanno perso un veterano come Cuadrado. Un profilo esperto come Vazquez potrebbe, quindi, fare molto comodo a Max Allegri ma difficilmente i bianconeri punterebbero il giocatore a gennaio. Piuttosto attenderanno fino a giugno per prenderlo a parametro zero.