La Juventus vuole blindare Chiesa: il punto sul rinnovo

La Juventus blinda Federico Chiesa: a lavoro per il rinnovo dell’attaccante. Il punto sul figlio d’arte

La Juventus è crollata in maniera rocambolesca nella trasferta di Sassuolo, perdendo quelle certezze acquisite nelle prime 4 giornate.

Una partita con tanti errori, alcuni anche paradossali come la papera di Szczesny sul tiro di Laurienté e l’incredibile autogol di Federico Gatti, fotografia della serata disastrosa della squadra di Massimiliano Allegri. Tanti giocatori non hanno confermato i segnali positivi delle prime giornate, a partire da Dusan Vlahovic che è sembrato nervoso e poco lucido nelle scelte. Nell’unica vera occasione avuta ha sbagliato il gol da pochi centimetri, ma soprattutto è sembrato molto contrariato al momento della sostituzione, dimostrando di non avere ancora quella leadership per trascinare il club bianconero. Chi ha provato a trascinare invece è Federico Chiesa che ha trovato il quarto gol del suo campionato, trovando il momentaneo 2-2 che ha riallacciato la Juventus alla partita. Il figlio d’arte ha dimostrato grande voglia e carica, come si evince anche dal siparietto con Allegri poco dopo il gol e dall’abbraccio con Vlahovic.

Juventus, il punto sul rinnovo di Chiesa: i bianconeri puntano a blindarlo

Alla luce della bella prova di Chiesa, una delle poche note positive della Juventus di ieri sera, la società spera di accelerare la pratica per il rinnovo.

L’ex Fiorentina ha tutte le intenzioni di proseguire con la Juventus anche nelle prossime stagioni. Lo ha dimostrato anche in estate, nonostante i corteggiamenti dei tanti club europei, in particolari quelli inglesi. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ma il club bianconero vuole mettersi al riparto estendendolo almeno di un’altra stagione. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme ma l’incontro non dovrebbe essere imminente. Le sirene dalla Premier League non spaventano la Juve, almeno per il momento. Anche se il Liverpool, a caccia di un vice Salah, ha sondato il terreno anche per Chiesa, inserendolo in un’ampia lista di nomi. Per evitare che possa ripetersi una situazione simile a quella di Paulo Dybala, la società spera di mandare in porto il rinnovo di Federico Chiesa il prima possibile.