Esterno box to box alla Chiesa, ha stregato la Juventus: la conferma è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, la conferma sull’interesse di Giuntoli adesso è anche ufficiale. Lo ha detto l’agente del calciatore

Giuntoli ha messo nel mirino un elemento che ha fatto male alla Juventus proprio pochi giorni fa, nella sfida contro il Sassuolo. La conferma è ufficiale ed è arrivata, dai microfoni di Sportitalia, direttamente dall’agente del calciatore in questione. Il profilo è quello di Laurientè che grazie alla complicità di Szczesny, ha segnato il primo gol contro i bianconeri sabato scorso.

“A Giuntoli so che il giocatore piace, lo segue dai tempi del Napoli, ma i bianconeri oggi hanno una strategia diversa ed un modo di giocare differente da quello adatto a Laurienté. Comunque, la stagione è lunga e le finestre di mercato anche”.

Calciomercato Juventus, erede di Chiesa

Laurientè è un elemento che ha caratteristiche simili a quelle di Chiesa. Un esterno box to box che all’occorrenza può giocare anche come seconda punta. Chissà, magari è stato messo nel mirino anche per via di qualche offerta che potrebbe arrivare per Federico che ricordiamo non è mai uscito dai radar di alcuni club inglesi che potrebbero decisamente prenderlo in considerazione anche per la finestra invernale di mercato.

Insomma, Laurientè piace a Giuntoli che ha anche avuto la possibilità purtroppo di vederlo da vicino un paio di giorni fa capendo che forse ha le caratteristiche adatte per essere un elemento da regalare a Massimiliano Allegri. Vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi.