Formazioni ufficiali Juventus-Lecce, la decisione di Allegri su Vlahovic

Formazioni ufficiali Juventus-Lecce, tra poco meno di un’ora i bianconeri torneranno in campo per affrontare il sorprendente Lecce.

Reagire immediatamente, dimostrando che la sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo non era nient’altro che un incidente di percorso.

Tra poco meno di un’ora la Juventus alzerà il sipario sulla sesta giornata del campionato di Serie A, ospitando quella che finora è la grande rivelazione del torneo, il Lecce di Roberto D’Aversa. I salentini stanno vivendo una specie di sogno: hanno 11 punti in classifica, uno in più dei bianconeri, e sono ancora imbattuti. La Juve dovrà fare i conti con il loro entusiasmo ma sa bene di non poter compiere ulteriori passi falsi. La batosta del Mapei Stadium è una di quelle che fanno molto male, soprattutto perché arrivata dopo una serie positiva di quattro partite. In Emilia non ha funzionato praticamente nulla, con i bianconeri sempre costretti a rincorrere per poi incassare i gol decisivi in un finale da incubo, culminato con l’incredibile autorete del difensore Gatti.

Formazioni ufficiali Juventus-Lecce, c’è Milik al posto del serbo

Gatti che, com’era prevedibile, contro il Lecce resterà in panchina. Al suo posto giocherà Daniele Rugani, alla sua prima da titolare in questa stagione.

L’ex difensore dell’Empoli non rappresenta l’unica novità nell’undici di Massimiliano Allegri. Rispetto alla gara di Reggio Emilia partirà dal 1′ Fagioli, preferito a Miretti, mentre sulla corsia sinistra Cambiaso ha vinto il ballottaggio con Kostic. Il tecnico livornese ha deciso di far rifiatare Dusan Vlahovic, apparso poco lucido contro il Sassuolo: tocca a Milik, che farà coppia con Chiesa in attacco.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.