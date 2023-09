Nuovo stop per Vlahovic, fuori in Juventus-Lecce: il motivo

Juventus-Lecce, stasera la squadra di Allegri cerca di mettersi alle spalle la sconfitta contro il Sassuolo. Vlahovic fuori per un problema fisico. Ecco il motivo

Resettare la gara contro il Sassuolo e cercare di riprendere la corsa contro un Lecce ancora imbattuto e che è davanti in classifica. L’obiettivo della Juventus questa sera nell’anticipo della sesta giornata di campionato è chiaro, evidente, sotto gli occhi di tutti. Non si può sbagliare nulla nonostante il doppio impegno ravvicinato.

Una squadra, quella bianconera, che di solito era abituata a giocare con questa intensità: quest’anno però le coppe non ci sono quindi sarà il primo appuntamento in mezzo alla settimana della stagione. Qualcosa cambierà Massimiliano Allegri, soprattutto in attacco, con Vlahovic che dovrebbe rimanere fuori per un piccolo problema fisico. Anche se, oggettivamente, nell’aria c’era la sensazione di turnover.

Juventus-Lecce, Vlahovic fuori per lombalgia

Secondo quanto riportato infatti dal giornalista Mirko Nicolino, il serbo è in dubbio per una lombalgia. Al suo posto dovrebbe giocare Milik con al suo fianco Chiesa nonostante quest’ultimo si sia sottoposto nei giorni scorsi ad un controllo al setto nasale. In forse anche Kean per un problema alla tibia.

Insomma, davanti Allegri qualche problema ce lo ha e in panchina si porterà Yildiz, il giovane turco per il quale il tecnico livornese stravede e che potrebbe pure trovare spazio a gara in corso. In ogni caso, come detto prima, non c’è altro risultato che la vittoria non solo per cancellare la debacle di Reggio Emilia, m anche per non staccarsi troppo dall’Inter che ne ha vinte cinque su cinque.