Prestazione horror per l’attaccante della Juventus: “Via subito”

Match casalingo per la Juventus di mister Allegri, che in questa sesta giornata di serie A si trova di fronte il Lecce.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0. Il Lecce ha tenuto molto bene il campo in questi primi 45 minuti, giocati senza eccessiva intensità da parte dei padroni di casa. I salentini hanno abbassato i ritmi e sono riusciti a contenere i bianconeri senza eccessivi affanni.

Fischi al duplice fischio dell’arbitro da parte dei tifosi a testimoniare di come la prima parte del match non sia piaciuta. Ci si attendeva un arrembaggio da parte della Juventus, vogliosa di centrare la vittoria. Ma così non è stato e le occasioni per fare gol sono state davvero poche. Per lo più nei piedi di Federico Chiesa.

Juventus, Milik giù di forma: le critiche social

Allegri ha cambiato qualche uomo in formazione rispetto all’ultima uscita, lasciando fuori Dusan Vlahovic. Al suo posto l’allenatore ha mandato in campo Milik, ma la prestazione del polacco non è stata all’altezza delle aspettative e anche per lui sono arrivate diverse critiche sui social.

Ma perché abbiamo riscattato Milik? — Salvo パンダさん 🇯🇵 (@SalvoPanda) September 26, 2023

Milik malissimo — Alessandra 🤍🖤 (@AlessandraAren2) September 26, 2023

Milik per ora male male — Virginia Asya Bacci (@viasyba) September 26, 2023

Il polacco del resto si è visto davvero pochissimo in avanti, sempre controllato con attenzione dai difensori del Lecce. Qualche sponda e poco più, adesso i tifosi aspettano di vedere se Allegri lo schiererà anche nella ripresa oppure se deciderà di sostituirlo.