Il bomber ha stregato l’Europa: la Juventus sfida l’Atletico

Un nuovo bomber si prende la scena in Germania e strega l’Europa: Atletico Madrid e Juventus in prima fila, ma occhio alla Premier

Il mercato continua a muoversi anche in questo periodo e già diversi nuovi talenti si stanno mettendo in mostra.

La Juventus rimane vigile in vista della finestra di gennaio, consapevole che ci sono diverse lacune nella rosa da dover colmare il prima possibile. La difesa è il reparto che in questo momento sembra presentare maggiori difficoltà. Contro il Sassuolo sono venute fuori tutte le difficoltà di un reparto che sembra essere orfano di una guida. Dopo un decennio in cui la difesa bianconera è stata guidata da tre del calibro di Barzagli, Chiellini e Bonucci, ad oggi si ritrova con una storia da ricostruire. Anche a centrocampo, però, non mancano i punti deboli, soprattutto nella costruzione del gioco. In attacco, invece, la coppia Chiesa-Vlahovic sembra funzionare, anche se spesso manca quel cinismo sotto porta necessario per raggiungere un certo livello. Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato in vista delle prossime sessioni di mercato e cercherà di sfruttare ogni occasione che si presenterà. L’ex ds del Napoli ha dimostrato di avere un fiuto spiccato per i giovani talenti e ne avrebbe messo nel mirino un’altro.

Juventus, Giuntoli punta Boniface: l’Atletico Madrid lo ha puntato

Tra le grandi rivelazioni della nuova stagione di Bundesliga c’è certamente Victor Boniface. Il classe 2000 nigeriano sta trascinando il Bayer Leverkusen in questo inizio di campionato ed è già sotto i riflettori del mercato.

Il centravanti africano si sta prendendo la scena nel campionato tedesco con 6 gol e 2 assist nelle prime 5 giornate di Bundesliga. Determinante anche nella prima gara di Europa League, dove ha timbrato il cartellino contro l’Hacken. Un riferimento assoluto per la squadra di Xabi Alonso che si trova al primo posto in classifica, a pari punti col Bayern Monaco (13 punti). Il potenziale di Boniface è ancora enorme e i margini di miglioramento altrettanto. Il 22enne è arrivato in estate dall’Union SG per circa 20 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028. Naturalmente i top club di Premier League stanno già monitorando Boniface che, però, rimane uno degli obiettivi principali dell’Atletico Madrid, come sottolineato da fichajes.net. Il Cholo Simeone è reduce dalla grande vittoria nel derby contro il Real Madrid dove proprio gli attaccanti sono stati assoluti protagonisti: Morata con una doppietta, Griezmann con un gol. Certamente l’allenatore argentino non può lamentarsi del materiale a disposizione in attacco ma, guardando al futuro, Boniface rappresenta il profilo ideale per le sue idee tecnico-tattiche. Il Leverkusen ha grandi ambizioni ma è consapevole che di questo passo inizierà una vera e propria asta per l’attaccante nigeriano e che trattenerlo sarà pressoché impossibile.