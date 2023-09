Gratis a gennaio e 50 milioni a giugno: doppio show della Juventus

Cristiano Giuntoli non si ferma. E pensa al doppio colpo. Quello a gennaio e quello in estate. Il primo gratis, il secondo per 50milioni di euro. Sì, ormai le strategie del direttore dell’area tecnica bianconera sembrano essere abbastanza chiare.

“La Juventus ha ben chiara quella che sarà la linea da portare sul mercato: attenzione ai conti tra uscite ed entrate cercando di mantenere alto il livello di competitività della squadra. Giuntoli a gennaio farà un tentativo per prendere Hojbjerg in prestito dal Tottenham mentre per l’estate il grande obiettivo è Thuram del Nizza”. Questo lo scrive calciomercato.com, che svela quindi quelle che sono le prossime mosse bianconere nelle prossime sessioni di mercato. Senza Pogba – il 5 ottobre sono fissate le controanalisi a Roma – lì in mezzo al campo serve qualcuno per aiutare Allegri. Che con Miretti e Fagioli, due buoni elementi, pur sempre giovanissimi, non può tirare tutta la stagione. Ecco perché i colpi devono essere fatti in mezzo. Lì serve per forza qualcuno.