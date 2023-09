Calciomercato Juventus, Szczesny via per 15 milioni: base di partenza per il big

La Juventus apre alla cessione di Szczesny per 15 milioni di euro e punta tutto sul big per la prossima sessione estiva

Cristiano Giuntoli sta portando avanti il processo di programmazione della nuova Juventus che già a gennaio potrebbe avere degli innesti importanti.

La Juventus ha intenzione di intervenire in diversi reparti, soprattutto in difesa, ma anche a centrocampo dove circolano diversi nomi: da Habib Diarra a Thomas Partey e Jorginho. Negli ultimi giorni è tornato nuovamente di moda il dilemma portiere. L’errore clamoroso di Szczesny contro il Sassuolo ha riportato alla luce diversi problemi che si erano evidenziati in passato. In questo senso, uno dei nomi che continua a orbitare attorno al club bianconero è quello di Gianluigi Donnarumma, soprattutto in un momento in cui le lacune di Szczesny sono più evidenti del solito. Nonostante il portiere polacco abbia un contratto fino al 2025, non mancano le richieste sul mercato.

Juventus, Donnarumma è la prima scelta per il dopo Szczesny

Secondo SportMediaset, la Juventus sarebbe disposta a cedere Szczesny per una cifra vicina a 15 milioni di euro.

Una somma che permetterebbe ai bianconeri di fiondarsi su Donnarumma già dal prossimo mercato estivo. Già da anni l’ex portiere del Milan è nel mirino della Vecchia Signora come erede di Buffon. Il suo approdo al Paris Saint-Germain, però, aveva chiuso la porta ai bianconeri, almeno nell’immediato. Ad oggi, però come sottolineato da fichajes.net, rappresenta la prima scelta per la dirigenza. Al suo primo anno a Parigi Donnarumma ha sofferto il dualismo con Keylor Navas ma già dall’annata successiva si è preso la titolarità, abbattendo qualsiasi dualismo o ballottaggio. Quest’anno ha iniziato la sua terza stagione al Psg e ha ancora 3 anni di contratto, fino al 2026. La Juventus al momento non ha le risorse per intraprendere una trattativa col Paris ma con l’eventuale incasso di Szczesny costruirebbe una buona base per provare a puntare il portiere della nazionale. Quest’ultimo certamente non disdegnerebbe la destinazione. Non manca la voglia di Gigio di tornare in Italia, ma per la Juventus l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio del classe ’99 da 10 milioni fissi più 2 di bonus.