Zidane rientra in pista: scelta la nuova panchina

Zidane rientra in pista: il tecnico francese, che ha legato fino al momento la sua carriera a quella del Real Madrid, ha scelto la nuova panchina

Da più di due anni a questa parte Zinedine Zidane non allena. Scelta sua, probabilmente, visto che uno che ha vinto tre Champions League di fila da tecnico con il Real Madrid difficilmente non trova una squadra. Nel corso di questi anni è stato accostato alla Juventus, al Psg, al Bayern Monaco e anche a qualche club di Premier League, ma al momento è fermo. Tranquillo anche. In attesa della chiamata giusta.

E quella chiamata giusta secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo non sarà di nessun club. Ma di una nazionale. Quella francese, la sua, che sperava di poter prendere dopo il Mondiale in Qatar dello scorso autunno. Ma Deschamps, ex compagno di squadra alla Juventus, ha portato Mbappè e compagni fino alla finale persa poi ai rigori, conquistando il rinnovo di quel contratto in scadenza.

Zidane vuole la panchina della Francia

Questo ha un poco allungato i tempi, ovviamente. Ma Zidane non demorde e a quanto pare non sembra proprio essere attratto da altre panchine, vuole quella della Francia e attenderà che finisca il rapporto con Didier.

Insomma, una decisione che sembrerebbe essere stata già presa con buona pace anche per i tifosi della Juventus che lo avrebbero voluto rivedere a Torino in altre vesti. Diverse da quelle di calciatore che ha incantato la Serie A nel corso dei suoi anni in Piemonte.