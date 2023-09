Calciomercato Juventus, tutti felici e contenti: è stato definitivamente ‘tagliato’

Calciomercato Juventus, la volontà del giocatore farà la differenza e sono tutti felici e contenti dentro il club. Taglio accettato

Ci sono quei giocatori che vuoi o non vuoi hanno fatto la storia della Juventus nonostante non abbiano giocato molto. Però hanno vinto e anche tanto. E hanno dimostrato nel corso degli anni di avere un attaccamento alla maglia importante, di quelli che è difficile da non tenere in considerazione.

Così, di primo acchito, ci vengono in mente due nomi: Pinsoglio e Perin, ad esempio, sono quelli sempre pronti a dare una mano nel caso di necessità ma anche di essere punti di riferimento dentro lo spogliatoio. Non sono gli unici, perché un altro di questi è oggettivamente Daniele Rugani, che contro il Lecce ha giocato una buona partita come sottolineato anche da Massimiliano Allegri al termine del match. Bene, il suo contratto potrebbe anche essere rinnovato secondo le informazioni riportate da Nicolo Schirà, e il motivo è presto spiegato.

Calciomercato Juventus, Rugani accetta il taglio

Rugani pronto ad accettare un taglio dello stipendio (attualmente di 3M€+0.5M€ bonus a stagione) pur di rinnovare con la Juventus fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno”. Questo ha scritto il giornalista, che quindi svela la volontà del giocatore di chiudere la carriera dentro il club piemontese.

Una dimostrazione d’amore che Giuntoli deve tenere ovviamente in considerazione anche perché, Rugani, è un elemento affidabile: quando chiamato in causa la sua partita la porta sempre a casa. Sì, proprio così. E un elemento del genere dentro una squadra come quella bianconera serve sempre. Ci siamo, anche in questo caso.