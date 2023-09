Juventus, Vlahovic in gruppo ma Chiesa no: il motivo

Juventus, Vlahovic si allena in gruppo ma Federico Chiesa no, ecco spiegato il motivo in dettaglio sulla squadra di Allegri.

Nella mattina odierna, il bomber serbo Dusan Vlahovic è stato visto allenarsi con la squadra della Juventus in maniera regolare. Questa notizia rappresenta un segnale positivo per i tifosi bianconeri.

Tuttavia, la sessione di allenamento ha visto anche alcuni giocatori svolgere un lavoro personalizzato, come da programma. Non tutti i players della Juventus hanno partecipato all’allenamento di gruppo in maniera regolare. Alcuni, tra cui Federico Chiesa, Fagioli, Moise Kean (ancora in fase di recupero), Danilo, e il difensore brasiliano Bremer, hanno svolto un lavoro personalizzato.

Lavoro personalizzato per Chiesa, Vlahovic in gruppo

Il ritorno di Dusan Vlahovic agli allenamenti di gruppo con la Juventus è un segnale positivo per il club e i suoi sostenitori. Mentre il centravanti serbo si prepara a dare il suo contributo per la prossima sfida di campionato, il lavoro personalizzato per alcuni altri giocatori dimostra l’attenzione del club alle esigenze individuali degli atleti.

Chiesa ha dato dimostrazione di essere una pedina cruciale per la rosa di Allegri, in questa stagione ha dato subito il suo contributo e, pertanto, va preservato nel massimo della forma. Allegri da qui in avanti non vorrà perdere ulteriori punti preziosi come successo nella sfida contro il Sassuolo. Pertanto, dunque, le prossime sfide saranno cruciali in tal senso, ci vorrà la rosa migliore ma soprattutto la forma giusta per fare la differenza e non commettere errori di distrazione. Il mese di ottobre sarà molto tosto per alcune delle sfide cruciali della prima parte del campionato. I tifosi attendono grandi risposte sul campo, così come la dirigenza che vuole garantirsi il posto Champions per la prossima stagione. Tutto dipenderà anche delle giocate dei top player come Chiesa e Vlahovic: adesso la coppia offensiva (di fatto) di questa Juventus.