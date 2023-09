Ritorno a casa, blitz per l’accordo: la Juventus ha già deciso

Per la Juventus è tempo di guardare avanti, del resto si sta avvicinando già il prossimo impegno di campionato per i bianconeri.

La squadra di Allegri nel turno infrasettimanale è riuscita ad avere la meglio sul Lecce e ora guarda avanti con maggiore fiducia. Lo stop contro il Sassuolo è ormai alle spalle, ma all’orizzonte c’è un’altra partita da prendere con le pinze, visto che il prossimo avversario è l’Atalanta.

La formazione orobica è una delle rivali per un piazzamento in Champions League e non è certo una rivelazione della serie A, visto che da anni riesce ad arrivare tra le prime. Servirà una partita perfetta per riuscire a portare a casa i tre punti. Il sogno della Juventus è quello di riuscire a conquistare lo scudetto, traguardo che è sì complicato da raggiungere ma non impossibile. Per superare però l’agguerrita concorrenza non si dovranno lasciare per strada punti preziosi.

Juventus, tentativo di accordo tra società e tifoseria

Magari è un po’ banale dirlo, ma alla Juventus in questa stagione servirà il massimo supporto da parte dei tifosi. Una parte dei supporters sta disertando lo Stadium ormai da tempo a causa di dissidi con la società. Non certo una situazione idilliaca per un club che vuole voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione e vuole tornar al più presto a vincere.

Il giornalista Momblano a “Juventibus” ha parlato anche di questo aspetto e ha spiegato che all’orizzonte potrebbe esserci un tentativo di accordo tra la parte “sana” della tifoseria organizzata e la società. Un dialogo che dovrà coinvolgere anche le istituzioni torinesi affinché ci sia il ritorno in pianta stabile del tifo. Come detto i tifosi sono spesso un’arma in più da sfruttare nei momenti più caldi dei match, con il loro incitamento possono spingere i calciatori verso la conquista dei tre punti.