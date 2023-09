“Ne stiamo parlando”: Koopmeiners-Juventus, è uscito ufficialmente allo scoperto

“Ne stiamo parlando”, l’agente del centrocampista olandese dell’Atalanta ha parlato a TvPlay. Ecco le sue parole.

In Serie A c’è un giocatore che è ormai una vera e propria certezza. È arrivato in Italia nell’estate 2021 ma gli è bastato davvero poco tempo per adattarsi al nostro calcio e convincere un tecnico esigente come Gian Piero Gasperini.

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, sta facendo stropicciare gli occhi a tante big, italiane e non. In estate sembrava dovesse finire al Napoli, ma poi la Dea ha sparato cifre altissime, facendo capire al club di Aurelio De Laurentiis che il nazionale olandese non fosse in vendita. Nelle ultime quattro giornate di campionato ha segnato due gol: uno alla Fiorentina e l’altro al Verona, domenica scorsa. Due gol e un assist per un giocatore che vede la porta come pochi. E che sta dimostrando di essere pronto per imporsi anche in un club più ambizioso di quello orobico. Koopmeiners è stato più volte accostato alla Juventus ma i bianconeri, finora, non hanno fatto alcun offerta concreta.

“Ne stiamo parlando”, Koopmeiners a un passo dal rinnovo

L’ha svelato il suo stesso agente, Bart Baving, intervistato oggi da TvPlay. “Quando sei un giocatore come lui avrei sempre squadre che ti cercano”, ha esordito l’agente.

“Come ha vissuto i rumors estivi? La cosa più importante è concentrarsi su dove sei come ha fatto lui. È felice all’Atalanta. È stato onorato dall’interesse delle altre squadre. È normale che ci siano squadre che bussano, ma è rimasto calmo. Solo quando diventa reale ci pensa, ma in caso contrario continua a rimanere focalizzato come è ora sull’Atalanta”. Insomma, al momento nella sua testa c’è solamente la Dea. E a quanto pare il rinnovo del contratto non è neppure lontanissimo, come confermato dallo stesso Baving. “Ne stiamo parlando”, ha detto durante l’intervista.