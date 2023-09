Vlahovic in Serie A ma non alla Juventus: il tradimento riscrive la storia

Vlahovic in Serie A ma non alla Juventus, il club non ha alcuna intenzione di perdere tempo e si sta già guardando intorno.

Il caso, per il momento, è stato dichiarato chiuso. La società azzurra ieri ha pubblicato una nota in cui ha sostanzialmente spiegato che non era sua intenzione dileggiare il suo giocatore pubblicando un video autoironico sul social Tik Tok con le immagini del calcio di rigore sbagliato da Victor Osimhen domenica scorsa a Bologna.

L’attaccante nigeriano all’inizio l’aveva presa male. E, tramite il suo procuratore Calenda, si era detto pronto a fare causa al Napoli. Un vero e proprio “terremoto” per il club campione d’Italia, già alle prese con un momento tutt’altro che facile per via di alcuni risultati deludenti. La crisi per adesso è rientrata. I partenopei sono tornati a vincere battendo 4-1 l’Udinese nel turno infrasettimanale, una goleada in cui ha ritrovato la via del gol anche lo stesso Osimhen. Pace fatta? Forse. Tuttavia, c’è chi è disposto a giurare sul fatto che ormai si sia rotto qualcosa tra il Napoli e il suo bomber.

Vlahovic in Serie A ma non alla Juventus, per il post-Osimhen il Napoli pensa anche al serbo

Il contratto di Osimhen scade nel 2015 e la trattativa per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis è nuovamente in alto mare.

Fonti vicine al giocatore sostengono che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare, dato che se avesse potuto avrebbe già lasciato Napoli la scorsa estate. Fatto sta che il patron azzurro non può perdere altro tempo: il rischio di perderlo a zero tra due anni è molto concreto e sarebbe inevitabilmente un duro colpo per la casse societarie. Stando a quanto riporta il portale Todofichajes.com, tra i profili che sta seguendo il Napoli in caso di cessione di Osimhen ci sarebbe anche quello di Dusan Vlahovic. Sì, avete capito bene: l’attuale attaccante della Juventus è uno dei papabili. Un affare Higuain “al contrario”, insomma, che potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione di mercato estiva.