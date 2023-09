Incrocio in Inghilterra: la Juve cambia l’offerta e lo porta a Torino

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno deciso l’obiettivo e lo vogliono portare a Torino. Offerta cambiata e incrocio con le big di Premier League

Anche se come vi abbiamo raccontato prima la Juventus ha un piano B, il colpo che Giuntoli vorrebbe piazzare il prossimo mese di gennaio è quello che porta a Mimmo Berardi del Sassuolo. Uno che ha punito i bianconeri una settimana fa a Reggio Emilia.

Nonostante quelle che sono state le parole di Carnevali che sanno tanto di apertura, trattare con i neroverdi non è mai facile, soprattutto a gennaio. Lo è in estate anche, ma figuriamoci in mezzo al campionato. Ma nella testa del direttore tecnico bianconero c’è quel pallino che va dritto verso il calabrese ed ecco perché, per cercare di avvicinare le richieste del Sassuolo, i bianconeri potrebbero mettere in mezzo un elemento che potrebbe far arrivare soldi freschi nelle casse. O magari chissà, anche metterlo in questa trattativa.

Calciomercato Juventus, la situazione Berardi

Secondo la Gazzetta dello Sport questo elemento potrebbe essere Iling. Appetito dalle società di Premier League le mosse potrebbero essere fondamentalmente due: la prima quello di metterlo proprio nell’operazione Berardi e aggiungere dei soldi per strappare l’esterno d’attacco a Dionisi. La seconda, ovviamente, cederlo in Inghilterra e arrivare da Carnevali con il cash richiesto.

Per Iling i bianconeri potrebbero strappare una cifra vicina ai 20milioni di euro da qualche società di Premier. E siccome a sinistra c’è Cambiaso, e pure Kostic è rimasto, Allegri non rimarrebbe senza alternative.