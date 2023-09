Calciomercato Juventus, c’è il piano B: 15 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha il piano B: a gennaio un innesto è certo e sono pronti 15 milioni in Serie A per la rivelazione della stagione

Il piano principale è quello che porta a Mimmo Berardi. Che come al solito non si capisce come, ancora oggi, sia rimasto al Sassuolo con tutto il rispetto per la società neroverde. Il calabrese prima ha steso la Juventus con le sue giocate, e poi ha fatto lo stesso con l’Inter qualche giorno dopo. Insomma, Giuntoli lo vorrebbe a Torino a gennaio anche se, come sappiamo, tutto è tranne che semplice trattare con Carnevali.

Quello di Berardi sarebbe un colpo importante, uno di quelli che possono decisamente cambiare le cose dentro una squadra che, senza Coppe in mezzo alla settimana, può pensare di rimanere in alto fino al termine della stagione. Ma qualora le cose non dovessero andare come si spera, il direttore dell’area sportiva della Juventus secondo quanto riportato da tuttojuve.com avrebbe pronto il piano B.

Calciomercato Juventus, piace Gudmundsson

Il nome che circola sarebbe quello di Albert Gudmudnnson, attaccante islandese del Genoa e vera e propria rivelazione in questo inizio di annata. Un giocatore che ha fatto ammattire, come ultima squadra, la Roma. Sarebbe l’elemento che andrebbe a completare il reparto avanzato e che ha caratteristiche che si conciliano bene con una punta centrale di peso, uno qualunque dentro la rosa bianconera.

Il Genoa si legge non lo vorrebbe cedere, ma davanti ad un’offerta di 15milioni di euro per il riscatto alla fine dell’anno – a gennaio si dovrebbe fare in prestito – potrebbe mollare la presa. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo è un fatto alla luce del sole. Ecco perché la situazione è da tenere in considerazione. Si tratta comunque di un piano B. Il sogno abbiamo capito tutto qual è.