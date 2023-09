Hanno sciolto tutte le riserve: ora Chiesa firma sul serio

La Juventus studia la strategia per blindare Federico Chiesa: obiettivo rinnovo per allontanare la minaccia della Premier

In questo inizio di stagione il vero trascinatore della Juventus è senza dubbio Federico Chiesa che sta diventando sempre più il leader tecnico ed emotivo del gruppo.

Nelle prime 6 giornate ha già collezionato 4 gol, dimostrando come i problemi fisici siano ormai alle spalle. Chiesa sembra uscito dal tunnel e insieme a Vlahovic vuole riportare in alto la Juventus. Massimiliano Allegri lo ha caricato di responsabilità, a testimonianza del valore del giocatore e della considerazione che il club ha di lui. Allo stesso tempo, però il club bianconero è consapevole che trattenerlo non sarà semplice, a fronte dei tanti corteggiatori in giro per l’Europa. Le offerte per Federico Chiesa sono sempre dietro l’angolo e per la Juventus la possibilità che una big possa bussare alla porta è concreta.

Juventus, operazione rinnovo Chiesa: il piano della Juventus

Non è un mistero che tanti club di Premier League abbiano puntato Federico Chiesa ormai da tempo.

Il Liverpool è una delle principali candidate, avendo individuato il figlio d’arte come possibile erede di Mohamed Salah. Parallelamente c’è il Manchester United che è alla ricerca di un nuovo attaccante, alla luce delle complesse vicende che coinvolgono Jadon Sancho e Anthony. Di recente i Red Devils hanno seguito da vicino anche Dusan Vlahovic e Victor Osimhen ma adesso Federico Chiesa, nonostante abbia caratteristiche decisamente diverse da quelle del centravanti puro, è una delle prime scelte. Il contratto dell’ex Fiorentina è in scadenza a giugno 2025 e la vera missione della Juventus è quella di rinnovarlo almeno per un’altra stagione. La Vecchia Signora non intende ascoltare proposte al di sotto dei 70 milioni di euro ma spera di riuscire a blindare il classe ’97 che in questo momento è uno dei perni della nuova Juventus. Non è stato ancora fissato un incontro per il rinnovo ma nei prossimi mesi diventerà uno dei temi all’ordine del giorno per i bianconeri.