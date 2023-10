Ansia Vaessen: a terra privo di sensi, match sospeso

Ansia Vaessen: a terra privo di sensi. Una serata di calcio come tante, una partita di calcio come tante. Poi l’imprevisto che non ti aspetti e che fa tremare i tifosi.

L’Eredivisie, il campionato nazionale olandese, dalla serata di ieri sta facendo vivere ore di grande apprensione dopo quanto accaduto durante la sfida tra RKC Waalwijk ed Ajax.

Si era sul 2-3 per l’Ajax, quando il portiere del Waalwijk, Etienne Vaessen, ha effettuato un’uscita bassa su Briant Brobbey lanciato a rete a gran velocità. Il giocatore dell’Ajax non è riuscito a frenare la sua corsa e ha colpito violentemente la testa del numero uno avversario. Il portiere Vaessen ha perso i sensi. Un istante, tanto è bastato per comprendere la gravità della situazione. Immediati i soccorsi in campo.

I volti e le lacrime dei compagni di squadra e degli avversari hanno subito dato l’idea della gravità della situazione. Come avviene sempre in casi analoghi la zona dove è avvenuto l’incidente è stata immediatamente schermata nel momento in cui si stavano apportando i primi soccorsi a Vaessen. Momenti di angosciosa attesa fino a quando, dopo diversi minuti, il portiere olandese è stato tratto fuori dal campo in barella. Immobilizzato.

Ansia Vaessen: a terra privo di sensi. La situazione

Dall’uscita dal campo del 28enne Etienne Vaessen, è iniziata una drammatica attesa. Le notizie che provengono dall’Olanda riguardanti le sue attuali condizioni di salute, fanno tirare un bel sospiro di sollievo. A tutti.

I tentativi di rianimazione hanno infatti sortito l’effetto sperato dal momento che, già in ambulanza, durante il trasporto in ospedale, il numero uno olandese era cosciente. Le parole, poi, del direttore generale del RKC Waalwijk, Franck van Mosselveld, hanno contribuito a tranquillizzare chi era in trepidante attesa: “Ha ripreso conoscenza e è stato portato in ospedale. Grandi complimenti ai medici che hanno seguito il protocollo e iniziato la rianimazione“, queste le sue parole riportate da fanpage.it.

Notizie positive particolarmente gradite anche in ambiente Ajax, che da subito si è mostrato vicino ad Etienne Vaessen e al RKC Waalwijk per quanto accaduto. Una notizia che ha ridato letteralmente la vita anche a Briant Brobbey che, dopo il terribile impatto con Vaessen, sconvolto, si era messo a pregare in campo. Fortunatamente le notizie arrivate nella notte del 1° ottobre dall’Olanda sono confortanti e la grande paura sembra essere definitivamente passata.