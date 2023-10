Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus: Kean-Chiesa in attacco, la scelta sugli esterni

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus: diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori.

L’attesa è finita. Tutto pronto al Gewiss Stadium per il fischio d’inizio di Atalanta-Juventus, appuntamento valido per la settima giornata di Serie A. Incrocio molto importante per i bergamaschi ed i bianconeri, a caccia di punti importanti con cui alimentare le rispettive corse per un piazzamento europeo.

Alla luce dei forfait di Vlahovic e Milik, Allegri lancia dal primo minuto Kean, che agirà al fianco di Chiesa. Confermato il centrocampo a 5, con Mckennie e Cambiaso sulle corsie esterne. Il metronomo di centrocampo sarà Locatelli, con Fagioli e Rabiot mezzali. In difesa spazio a Gatti come braccetto di destra, Bremer nella posizione centrale e Danilo sull’altro versante. In porta confermassimo Szczesny. Ecco l’undici bianconero:

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa