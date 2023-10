La Juventus brucia l’Atletico Madrid: sorpasso da 40 milioni

Conferme dalla Spagna: sorpasso della Juventus sull’Atletico Madrid per il big della Premier League. Pronti 40 milioni

Il mercato della Juventus è destinato ad accendersi durante la prossima finestra invernale di gennaio.

Uno dei nomi caldi per il centrocampo della Juventus è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, classe ’95 del Tottenham. Il centrocampista danese è entrato nella lista delle preferenze della dirigenza bianconera che sta facendo dei sondaggi esplorativi in vista della prossima sessione estiva, con uno sguardo anche a gennaio in caso di apertura da parte degli Spurs. Sulle tracce di Hojbjerg, però, c’è anche l’Atletico Madrid che già in estate aveva tentato un approccio col giocatore e vorrebbe riprovarci nella finestra invernale. Fino ad ora la richiesta di 40 milioni di euro da parte del Tottenham ha frenato i club. Alla luce del contratto in scadenza nel 2025 e della volontà del giocatore di cambiare aria, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Conferme dalla Spagna: Juventus in vantaggio sull’Atletico per Hojbjerg

Nonostante l’interesse concreto dell’Atletico Madrid, dalla Spagna danno per favorita la Juventus nella corsa al centrocampista.

Secondo quanto riportato da Diario Gol, la Juventus sarebbe in vantaggio su Hojbjerg e potrebbe offrire 35-40 milioni al Tottenham. Se pur sia complicato che a gennaio i bianconeri sborsino una cifra del genere, è altrettanto vero che le difficoltà della Juventus in questo inizio di campionato obbligano la società a invertire la marcia. Le lacune si stanno vedendo proprio a centrocampo dove manca profondità di scelte e anche i titolari non danno quelle piene garanzie di cui avrebbe bisogno un club che ambisce allo scudetto. Il centrocampo della Juventus in questo momento è debole: Rabiot sembra un lontano parente del giocatore straripante della scorsa stagione, Locatelli non ha raggiunto ancora la piena maturità; Fagioli e Miretti devono ancora crescere sotto tanti aspetti. Senza dimenticarsi del vuoto lasciato da Paul Pogba. Conterà, però, soprattutto la volontà del giocatore che fino a qualche mese fa si era detto molto entusiasta all’idea di vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Parallelamente c’è anche l’opzione Manchester United che rimane una delle pretendenti principali al danese.